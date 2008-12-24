Глава ФГИ: Обвал гривни мог произойти намного раньше

Валютные колебания в Украине могли начаться еще в мае, если бы тогда по настоянию премьер-министра Юлии Тимошенко в Национальном банке Украины был открыт валютный счет Фонда государственного имущества (ФГИУ). Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины (СПУ), об этом председатель ФГИУ Валентина Семенюк-Самсоненко заявила сегодня во время круглого стола "Итоги года и будущее: взгляд Президента Украины и экспертного сообщества".

Председатель Фонда напомнила, что во время конфликта весной этого года между премьером и президентом за Фонд госимущества, Ю.Тимошенко поручила закрыть гривневый счет ФГИУ и открыть валютный счет в Национальном банке для поступлений, в том числе, средств, полученных от приватизации гособъектов.

По словам председателя Фонда, если бы валютный счет в НБУ был открыт и средства за реализацию объектов "заводились" на него в долларах, колебания валюты начались бы еще тогда. "И я помню, как я обращалась в Нацбанк, к Стельмаху, что вы не имеете права открывать счет без подписи главы Фонда госимущества. Потом началась соответствующая атака. И если бы я тогда не выстояла, тогда то, что мы имеем сегодня, было бы уже в мае», - отметила В.Семенюк-Самсоненко.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил Валентину Семенюк-Самсоненко от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея Портнова. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства относительно руководства Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Юлия Тимошенко представила коллективу ФГИУ А.Портнова как и.о. председателя Фонда.

Она также сообщила, что Конституционный Суд 17 апреля текущего года принял постановление об отказе в конституционном производстве по обращению Президента о соответствии Конституции отстранения В.Семенюк-Самсоненко и ее заместителей от должности и назначения новых руководителей.

25 апреля Президент повторно остановил действие распоряжений Кабинета министров от 6 февраля относительно кадровых изменений в руководстве Фонда госимущества, распоряжения от 11 февраля об условиях приватизации ОПЗ и постановления от 17 апреля о порядке проведения земельных аукционов.