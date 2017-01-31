Фонд гарантирования подозревает экс-главу "Имексбанка" в растрате банковских активов

Департамент расследования противоправных действий Фонда гарантирования вкладов физических лиц при содействии Главного следственного управления Национальной полиции Украины провел расследование и предъявил подозрение экс-руководителю обанкротившегося банка "Имексбанк" в совершении финансовых преступлений по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

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Как отмечается в сообщении Фонда, подозрение предъявлено гражданину Украины Юрию Граматику.

"Во время досудебного расследования установлено, что по указанию председателя правления АО "Имэксбанк" субъектам хозяйствования, прежде всего связанным с банком лицам, выдавались бланковые кредиты. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, повлекшее растрату банковских активов, - говорится в сообщении. - Окончательная сумма нанесенного ущерба устанавливается".

"Имэксбанк" был признан неплатежеспособным по решению правления Национального банка Украины в январе 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчики банка получили 4,2 миллиарда гривень в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.