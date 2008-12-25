Россияне стали меньше брать кредитов

Объем кредитов россиянам за ноябрь в банковской системе упал на 2,1% до 3,98 трлн рублей. Об этом в четверг со ссылкой на данные «Навигатора банковского сектора», подготовленного банком «Траст», сообщила газета «Ведомости».

По информации издания, снижение зафиксировано даже у госбанков (на 0,1%), но сильнее всего снизились объемы кредитов у коммерческих банков - на 3,9%.

Снижение объясняется тем, что люди стали аккуратнее брать кредиты и ужесточением требований к заемщикам. В целом, как сообщили «Ведомости», розничный портфель уменьшился в основном из-за сокращения выдачи ипотечных кредитов.

Как сообщает в четверг газета «Коммерсантъ», Сбербанк РФ приостановил валютное кредитование физических лиц на неопределенный срок. В банке такое решение объясняют возросшими валютными рисками.

Как сообщили изданию сотрудники Сбербанка, в конце ноября они получили письменное распоряжение за подписью президента Сбербанка Германа Грефа о приостановке выдачи розничных кредитов в валюте.