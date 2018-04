IndyMac могут продать до конца года

Американская Федеральная корпорация страхования вкладов (Federal Deposit Insurance Corp. - FDIC) может продать ипотечного кредитора IndyMac Bank, взятого регуляторами под контроль пять месяцев назад, до конца нынешнего года, сообщает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

Банк могут продать целиком или по частям, утверждает источник Bloomberg. Заявки принимались до 15 декабря. Пресс-секретарь FDIC Дэвид Барр (David Barr) отметил, что до конца года будет объявлено о дальнейшей судьбе IndyMac.

Регуляторы взяли IndyMac под контроль в июле, когда из-за просроченных платежей по ипотекам у кредитора образовался дефицит наличных средств, что спровоцировало отток вкладов. Тогда FDIC планировала продать банк целиком в течение 90 дней. В числе вероятных претендентов называют U.S. Bancorp и PNC Financial Services Group Inc.

За IndyMac числится около 6,9 млрд. долл. вкладов и 16,5 млрд. долл. чистых долгов и аренды. На момент банкротства у IndyMac было 33 отделения и 18 млрд. долл. вкладов.

Инвестор-миллиардер Джеральд Форд (Gerald Ford), который планирует потратить 2 млрд. долл. на банки в Калифорнии, заявил, что не покупает IndyMac.

"Это не мы, - заявил Форд. - У этого банка нет депозитной базы, которую мы ищем".