Золото подорожало

Цена на золото 24 декабря немного выросла по результатам сокращенной торговой сессии на фоне разнонаправленного изменения курса американского доллара по отношению к другим валютам, сообщает MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на 9,90 долл. до 848 долл. за тройскую унцию, передает k2kapital.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 0,9% на отметке 10,35 долл. за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подорожал на 1,5% до 859,40 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся небольшим ростом на отметке 174,90 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 0,5% на отметке 1,274 долл. за фунт.

Курс доллара в среду изменялся разнонаправлено по отношению к разным валютам мира под влиянием противоречивых макроэкономических новостей.

Министерство торговли США сообщило о меньшем, чем ожидалось, сокращении объема заказов на товары длительного пользования. В ноябре этот показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1% и составил 186,9 млрд. долл. Аналитики были настроены более пессимистично и ожидали сокращения этого показателя на 3%.

Отдельно в отчете министерство торговли США сообщило о том, что личные доходы в стране по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2%, а расходы на личное потребление - на 0,6%. Аналитики прогнозировали снижение этих показателей на 0,1% и 0,8% соответственно.

Между тем, число первичных обращений за пособием по безработице с учетом сезонной поправки за неделю, которая завершилась 20 декабря 2008 г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели выросло на 30 тыс. до 586 тыс. Это стало максимальным значением показателя за последние 26 лет. Показатель значительно превысил прогнозы аналитиков на уровне 552 тыс.

На таком фоне индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,1%. Цены на золото и курс доллара обычно изменяются в противоположных направлениях.