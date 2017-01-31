Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,07 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2707,9535 (31 января – 2711,9036)

100 EUR – 2912,4040 (31 января – 2882,7535)

10 RUR – 4,5069 (31 января – 4,5077)

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Как сообщал УНИАН, 31 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,09 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0760/29,1190 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4509/0,4518 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0795 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 424 сделки на сумму 212,84 миллиона долларов.