Финансовые неудачники 2008 года

В уходящем году, который стал годом беспрецедентных финансовых потрясений и нарастающих экономических проблем, некоторые люди потеряли меньше, чем большинство, цитирует k2kapital Daily Telegraph.

Джимми Кейн (Jimmy Cayne)

Финансист, легенда Wall Street, превративший Bear в компанию, которую ненавидели и уважали конкуренты, потерял значительную часть своего состояния, когда конкуренты утратили доверие к его банку, и он обанкротился в результате своей зависимости от безнадежных американских ипотек.

От полной катастрофы Bear спас банк JPMorgan, купивший его в марте по 10 долл. за акцию. Кейн продал свой пакет акций за 61 млн. долл., однако незадолго до этого мог бы просить 80 долл. за акцию.

Риелторы

Прошло чуть больше года с тех пор, как британское агентство недвижимости Foxtons с 40 филиалами и парком автомобилей Mini ярких цветов было продано почти за 400 млн. фунтов стерлингов, и в 2008 году рынок недвижимости пережил свое Ватерлоо. К ноябрю цены на жилье в Британии упали в среднем на 14%, а количество выдаваемых ипотек с начала года уменьшилось на 60%, до рекордно низких показателей. Банки, стремящиеся сохранить капитал любой йеной, отказывают даже надежным заемщикам.

Авиакомпании

Пострадавшие в начале года от роста цен на нефть, а затем от падения спроса в результате глобального экономического спада, авиакомпании в этом году едва летали. Генеральный директор обанкротившейся британской туристической фирмы XL Leisure Фил Уиатт (Phil Wyatt) обратился к пресс в слезах, когда его компания лопнула, а туристы застряли в аэропортах по всему миру.

Дик Фулд (Dick Fuld)

Генеральный директор американского инвестиционного банка Lehman Brothers занимал пост гендиректора дольше всех на Wall Street, когда банк в сентябре обанкротился из-за чрезмерной зависимости от низкокачественной ипотеки. Впоследствии ему пришлось оправдываться перед политиками и инвесторами в Вашингтоне по поводу своего бонуса размером $22 млн.

Автопром

Состояние экономики в 2008 году зеркально отразилось в автомобилестроении. Глобальный спад вынудил GM и Chrysler обратиться за помощью к правительству США, в то время как Jaguar Land Rover просит финансовой помощи у правительства Британии.

Исландия

Страну в октябре поставил на колене коллапс банковского сектора, накачанного дешевыми кредитами в годы экономического бума. Исландские магнаты из банковского сектора и сферы недвижимости тесно связаны с Британией, и многие британские вкладчики пытаются получить свои деньги из банков Kaupthing и Landsbanki. Исландии пришлось просить помощи у Международного валютного фонда. Она стала первой с 1976 года страной Запада, сделавшей это..

Woolworths

После нескольких лет проблемных продаж магазины британской компании Woolworths в ноябре перешли во внешнее управление, поскольку компания не смогла справиться с долгами и конкуренцией со стороны супермаркетов и музыкальных интернет-магазинов. Начиная с 27 декабря компания начнет закрывать свои 807 магазинов, и перспективы для 27 тысяч ее сотрудников выглядят мрачно. Легендарная компания, любимая прежними поколениями, работает в британском бизнесе 99 лет.

Zavvi

В сети CD и DVD, которая раньше называлась Virgin Megastores, накануне Рождества было введено внешнее управление. Эксперты ожидают новых банкротств в будущем году.

Инвесторы Мэдоффа

Состоятельные американцы и клиенты фондовых менеджеров в разных странах Европы получили в качестве новогоднего подарка сообщение, что Бернарду Мэдоффу (Bernard Madoff), столпу Wall Street и бывшему президенту биржи Nasdaq, предъявлено обвинение в махинациях на сумму $50 млрд. Его хедж-фонд отказался гигантской финансовой пирамидой, в которой деньги новых инвесторов использовались, чтобы платить более 10% годовых тем, кто инвестировал раньше.