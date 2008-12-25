Народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Арсений ЯЦЕНЮК уверен, что национальная идея должна опираться на национальный капитал.

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

В частности, по его мнению, на сегодня в Украине не сформирована национальная идея, которая бы объединила всех. “С сожалением хочу отметить, что у каждого «великого» политика есть своя идея, которую он отождествляет с национальной”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что национальная идея - это “сохранение языка и культуры, осмысление прошлого и размышления о современном”. В то же время депутат добавил, что это также “сильное государство и сознательный гражданин, гордый тем, что он имеет украинский паспорт”. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что “это и семья, которая имеет за что жить, и ребенок, который имеет за что учиться и знает, куда он пойдет работать”.

А.ЯЦЕНЮК уверен, что “национальная идея должна опираться на национальный капитал”. Он считает, что за годы независимости Украины “национальный капитал был сформирован, хотя история его формирования разная” и сегодня “этот капитал нужно сохранить”. “Сохранить не олигархов, а сохранить украинские активы, которые влияют на экономику и которые позволяют работать сотням тысяч людей”, - отмечает А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он убежден, что «этот капитал должен иметь равные условия” - “ни один из них не должен доминировать и иметь монополию в стране”. “Государство не может жить в зависимости от того, как кто спал ночью и с какими мыслями проснулся”, - добавил А.ЯЦЕНЮК. Он считает, что это в полной мере касается и иностранного капитала.