Банк Японии готов пойти на чрезвычайные меры

Чрезвычайная ситуация в экономике требует нестандартных шагов, и Банк Японии предпримет все возможное для обеспечения стабильности на рынках, заявил в четверг член Управляющего совета Банка Японии Хиэетоси Камэдзаки, передает k2kapital.

"Брать на себя кредитные риски выходит за рамки нормы... Но в ненормальные времена требуются ненормальные действия", - заявил Камэдзаки в связи с решением Банка Японии выкупить коммерческие бумаги. Камэдзаки выступал перед представителями деловых кругов в городе Такамацу на западе Японии.

Напомним, на прошлой неделе Банк Японии понизил ключевую процентную ставку до 0,1 % годовых с 0,3%. Камэдзаки выступил за это решение, примкнув к большинству голосующих. За снижение процентной ставки выступили семь членов Управляющего совета, против - один. Помимо выкупа коммерческих бумаг, японский центробанк стал выкупать гособлигации.

Согласно опубликованным в четверг протоколам заседания Управляющего совета Банка Японии, состоявшегося 20-21 ноября, его члены пришли к единому мнению относительно того, что потребуется долгое время для создания условий, которые позволят японской экономике возобновить рост.