Казначейство обеспечивает финансирование работ в Авдеевке - Гройсман

Авдеевка (Донецкая область), оказавшаяся в эпицентре боевых действий и переживающая четвертый день массированных артиллерийских ударов, обеспечена необходимым запасом продуктов, палатками и средствами для обогрева.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, посетивший Авдеевку. Кроме того, по словам главы правительства, Госказначейство обеспечивает финансирование всех необходимых закупок и работ.

"Город полностью всем обеспечен: продукты питания, палатки, пункты обогрева. Мы и далее будет обеспечивать такую поддержку. Я дал необходимые поручения, чтобы на постоянной основе обеспечивать людей питьевой водой, это важно, - сказал Гройсман. - Все службы знают, что нужно делать. Главное - позаботиться о людях, проведать одиноких, обеспечить их продуктами в случае необходимости. Средств на счетах Донецкой областной военно-гражданской администрации и Авдеевки достаточно. Никаких задержек с финансированием нет. Казначейство работает как часы".

При этом Гройсман подчеркнул, что ситуация крайне сложная, обстрелы продолжаются, и сейчас необходимо как можно скорее прекратить огонь, чтобы восстановить полноценное водоснабжение и теплоснабжение города.

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"То, что происходит (в Авдеевке- УНИАН) - преступление против человечества, против людей, которые живут в своем городе, своих домах, их обстреливают. Враг решил, что может испытать на прочность нашу страну, - отметил Гройсман. - Но моя поездка - это проявление солидарности к людям, которые страдают от российской агрессии. Люди в тяжелом состоянии, но я видел оптимизм. Люди мужественные и верят в то, что будет мир".

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить. Во время отражения штурма Авдеевки погибли несколько украинских военных. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прогнозируют обострение ситуации в районе Авдеевки. Кабинет министров Украины рассматривает разные варианты проведения спасательной операции в Авдеевке и мониторит ситуацию ежеминутно.

Кроме того, Кабмин намерен подготовить и принять решение о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для оказания помощи жителям Авдеевки.