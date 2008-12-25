Межбанк: доллар открылся на ТОМ’е снижением

В святи с празднованием в США и Европе католического Рождества торги по доллару и евро возможны только на ТОМ’е.

Как сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е снижением котировок – 7,60/7,95 грн., цены на российскую валюту упали до 0,2660/0,2760 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6380/11,1585 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4014/1,4020 долл. США (среда – 1,3967/1,3969).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,77/7,81 грн