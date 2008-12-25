НБУ повысил нормы резервирования

Национальный банк Украины повысил нормы резервирования по вкладам в иностранной валюте. Это предусмотрено постановлением НБУ №442 от 22 декабря т.г.

Согласно документу, норматив резервирования по срочным депозитам в инвалюте увеличен с 3% до 4%, а по депозитам в инвалюте до востребования – с 5% до 7%. Нормативы резервирования по любым депозитам в гривне сохранены на нулевом уровне.

Постановление вступает в силу с 5 января 2009 года.