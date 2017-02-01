ПриватБанк погасил 2,4 миллиарда рефинансирования НБУ

Национализированный "ПриватБанк" погасил кредиты рефинансирования Национального банка Украины на сумму 2,385 миллиарда гривень и выплатил 216 миллионов гривень процентов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "ПриватБанка" со ссылкой на слова заместителя главы правления Галины Пахачук, на сегодня остаток непогашенного рефинансирования составляет 15,516 миллиарда гривень.

По информации банка, с 2014 года он получил в НБУ кредиты рефинансирования на 55,5 миллиарда гривень, из которых по состоянию на 1 февраля 2017 года погасил 41,1 миллиарда гривень, и при этом выплатил 13,6 миллиарда гривень процентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.