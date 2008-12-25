Через офшоры экспортировано продукции на 3,6 млрд. грн.

С начала года экспортные операции через офшорные зоны проводили 262 субъекта хозяйствования Украины на сумму 3,64 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Согласно сообщению, наибольшие объемы экспортированной продукции направлялись по адресам компаний, зарегистрированных в офшорных зонах Британских Виргинских островов (на сумму 3,47 млрд. грн.), Гибралтара (106,7 млн. грн.), Белиза (25,7 млн. грн.) и Багамских островов (7 млн. грн.).

В большинстве случаев фактическим получателем-нерезидентом выступает другая страна, а не та, с которой украинское предприятие заключило контракт.

Гостаможслужба напоминает, что на сегодня в Украине льготная система налогообложения распространяется только на импортные операции с офшорами. Согласно законодательству, в состав валовых расходов предприятий включается только 85% расходов на оплату товаров, работ, услуг, импортированных из офшорных зон.

С начала года 68 субъектов хозяйствования Украины (резиденты) осуществили импортные операции через фирмы, зарегистрированные в офшорных зонах, на сумму 64 млн. грн.

Основными поставщиками (импортерами) продукции из офшорных зон выступают компании Либерии (41,8 млн. грн.), Багамских островов (7,65 млн. грн.), Белиза (4,96 млн. грн.), Британских Виргинских островов (2,78 млн. грн.), Бахрейна (2,12 млн. грн.).