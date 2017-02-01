Кабмин "влил" в два госбанка 6,5 миллиарда гривень

Кабинет министров Украины поддержал предложение Министерства финансов Украины о дополнительной капитализации двух государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн соответственно.

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Решение было принято в ходе заседания правительства.

«Докапитализация банков осуществляется путем обмена акций на ОВГЗ. Она предусмотрена бюджетом на 2017 год», - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, добавив, что расчеты проводил Национальный банк Украины.

По словам Данилюка, дополнительная капитализация банков является необходимым шагом для дальнейшей стабилизации банковской системы.

Справка УНИАН. На текущий момент в Украине насчитывается 4 государственных банка - «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» и национализированный в конце 2016 года «ПриватБанк». Как ожидается, в текущем году Минфин и НБУ разработают обновленную стратегию развития государственных банков.