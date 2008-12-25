Золотовалютные резервы РФ выросли

Международные резервы России за период с 12 по 19 декабря 2008 года возросли на 15,4 млрд долл. (примерно на 3,5%), с 435,4 млрд долл. до 450,8 млрд. долл., сообщает пресс-служба Центробанка России, передает «Газета.Ru».

Нетелей ранее резервы знизились на 1,6 млрд. долл.

Золотовалютные резервы РФ показали рекордный рост на прошлой неделе благодаря переоценке части резервных активов, таких как евро, фунт и облигации, а также возможной покупке Банком России валютной выручки экспортеров, отмечает эксперт Рейтер.

В этот период Центробанк РФ проводил валютные интервенции, направленные на поддержку стоимости рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) - главному курсовому ориентиру регулятора.

По оценкам Рейтер, основанным на ежедневном опросе валютных дилеров, Банк России за отчетную неделю мог продать на внутреннем рынке около 12 млрд. долл.

По словам аналитиков, рост резервов в основном обусловлен переоценкой части резервных активов, в частности евро, доля которого в валютных резервах РФ составляет 44 процента.