Бюджет за 1 час?

Верховная Рада Украины не поддержала предложение о продлении своего вечернего заседания до завершения рассмотрения проекта бюджета-2009 в первом чтении.

“За” данное решение проголосовали 215 народных депутатов (при необходимых 226 голосах) из 443, зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, вечернее заседание парламента длится до 18.00 и может быть продлено только на 15 минут. Для того, чтобы оно было продлено более чем до 18.15, необходимо соответствующее решение ВР, которое должно быть принято на утреннем заседании.

Между тем, Комитет ВР по вопросам бюджета будет готов вынести проект госбюджета на следующий год для рассмотрения парламентом в первом чтении ориентировочно в 17.00.

Как отметил член Бюджетного комитета, депутат от фракции Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО, комитет весь день проводил свое заседание и согласовывал все предложения, которые поступили к проекту главного финансового документа страны.

«Предложений поступило много, на 60 млрд. грн.», - сказал он.

По словам В.МАКЕЕНКО, сейчас планируется провести еще одно заседание Бюджетного комитета для окончательного согласования предложений.

Проект госбюджета на 2009 год вызвал всплеск эмоций у народных избранников и не только у них. Партия регионов отказалась за него голосовать, считая его непрофессиональным, а КПУ в 14.00 проведет заседание президиума ЦК партии по этому вопросу. БЮТ выступает за его принятие, что понятно как само собой разумеющееся. В Секретариате Президента считают нереальными макропоказатели документа. Между тем, в проекте бюджета учтены 17 законопроектов, которые поданы в парламент, но еще в полном объеме не приняты им.

Проект госбюджета на 2009 год был зарегистрирован в ВР 23 декабря. Его доходы составляют 237,547 млрд. гривень (1 долл. – 7,87 грн.), расходы - 265,627 млрд. гривень. Правительство предлагает установить предельный размер дефицита госбюджета-2009 в размере 31 млрд. гривень.

Доходы сводного бюджета запланированы на уровне 306 млрд. гривень, в том числе доходы общего фонда – 234,1 млрд. гривень, спецфонда – 71,9 млрд. гривень.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

В этот же день Президент раскритиковал предложенный правительством проект бюджета-2009. «Это трагедия, это самый безответственный документ», – сказал В.ЮЩЕНКО.