Огрызко выступает за прозрачные экономические отношения

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО хочет, чтобы в ближайшие два-три года Украина и Россия перешли на прозрачные экономические отношения, прежде всего в сфере газоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я бы хотел, чтобы мы в ближайшие годы, два-три года, перешли на абсолютно прозрачные, четкие экономические отношения, особенно в вопросах газоснабжения, тогда последние спекуляции по этой теме будут завершены, и мы поставим жирную, но позитивную точку», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По словам министра, в Украине хотят видеть отношения с Россией самыми эффективными, которые будут базироваться на равноправной и взаимовыгодной основе.

В.ОГРЫЗКО отметил, что Украина не отрицает права выбора любой страны своего развития и также рассчитывает, что никакая страна в мире не будет отрицать право украинского выбора своего развития.

«Чем скорее в России поймут, что мы являемся независимым государством, что мы имеем свою историю, свою культуру, свои традиции, свои планы на будущее, тем скорее мы встанем на нормальную систему взаимных отношений», - добавил глава МИД.