Госказначейство возобновило обслуживание бюджетных платежей в Авдеевке

Управление Государственной казначейской службы Украины в г. Авдеевка Донецкой области возобновило работу в штатном режиме.

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Как сообщила пресс-служба Госказначейства, в настоящее время осуществляется обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств, проводятся платежи по всем имеющимся платежным поручениям.

Госказначейство сообщило о приостановке обслуживания бюджетных платежей в Авдеевке 30 января в связи с отсутствием электроснабжения и связи после интенсивных обстрелов в районе города.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить.

Во время штурма Авдеевки боевиками четверо украинских военных погибли, еще пятеро получили ранения. Также были ранены трое мирных жителей, в связи с чем прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел как теракт.