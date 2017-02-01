Фонд гарантирования оценил свои претензии к владельцам банков-банкротов в 180 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценил свои претензии к бывшим владельцам неплатежеспособных банков в 180 млрд грн, сообщил заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

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«На данный момент, только если основываться на заявлениях, которые мы подали в правоохранительные органы, сумма наших материальных претензий к бывшим владельцам неплатежеспособных банков уже превысила 180 млрд грн», – сказал Оленчик на пресс-конференции в Национальном банке Украины.

По его словам, в рамках нового этапа реализации комплексной программы развития финсектора до 2020 года Фонд намерен сконцентрироваться не на работе с правоохранительными органами, а на подготовке прямых гражданских исков к владельцам существенного участия в банках.

«Есть нюансы, которые от нас не зависят, – это специфика нашей судебной системы. Но то, что будет зависеть от нас, – создание институциональных возможностей и чтобы такие иски подавались часто и результативно, - в этой сфере будет нашим приоритетом», – заверил Оленчик.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.