НКРЭ утвердила инвестпрограмму «Днепрооблэнерго»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» инвестиционную программу на 2009 г. в объеме 225,5 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба компании, это решение было принято на основе утвержденных ранее тарифов на передачу и поставку электроэнергии с 1 января 2009 г., а также с учетом планируемых амортизационных отчислений, операционных расходов и прибылей компаний.

Инвестпрограмма предполагает строительство новых энерголиний, реконструкцию сетей, построенных в 1930-1940 гг., замену более 200 тыс. приборов учета на электросчетчики нового поколения, развитие телемеханики и связи.

«Программа скорректирована в связи с экономическим кризисом. Вместе с тем, и в утвержденном объеме она представляет собой большой разносторонний план действий коллектива «Днепроблэнерго» на 2009 год», - сообщает пресс-служба компании.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране. Компания ведет лицензированную деятельность на территории площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км. На балансе компании – 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов. Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых абонентов.