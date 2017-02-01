Нацбанк обновил программу развития финсектора до 2020 года

«Мы расширили периметр программы, добавив новые меры и действия в ответ на вызовы, детализировали и консолидировали действующие мероприятия, а также пересмотрели сроки выполнения некоторых мероприятий. Реформы продолжаются и будут еще более глубинными и комплексными», - отметил в ходе презентации новаций регулятора директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин.

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По его словам, в обновленной программе дополнительно предусмотрены разработка и внедрение нового валютного законодательства, переход на стандарты международных расчетов, либерализация налогового законодательства для торговцев, совершенствование надзора за платежными системами, обновление стратегии госбанков, защита прав потребителей при ипотечном, P2P и P2B кредитовании.

Также в НБУ сообщили, что в ходе дальнейшей реализации обновленной программы регулятор сосредоточится на возобновлении кредитования, перераспределении функций регуляторов финансового рынка, повышении финансовой грамотности населения и внедрении системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

Кроме того, обновленная программа определяет приоритеты банковского надзора, монетарной политики, валютного регулирования, развития расчетных операций и внутренней трансформации НБУ.

Справка УНИАН. В Украине действует Комплексная программа развития финансового сектора Украины до 2020 года, разработанная при участии Национального банка, Министерства финансов и других регуляторов финансового рынка с привлечением экспертов и применением рекомендаций международных организаций.

Программа утверждена Национальным советом реформ 15 мая 2015 года и предполагает три ключевых этапа: очистка финансового сектора, закладка фундамента для развития и реализация мер самого развития. Программа включает более 40 проектов.