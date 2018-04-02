Украина-2009: дефолта избежим?

В 2009 году показатель ВВП снизится на 7,4% после того, как экономика Украины войдет в глубокую рецессию по итогам текущего года – в 2008 году ВВП замедлит рост до 2,4%.

Таков прогноз Марьяна Федоришина – аналитика компании Astrum Investment Management.

Он считает, что в 2009 г. темпы падения промышленного производства составят 16,9%, а в 2008 году сокращение кредитования и экспорта приведут к спаду промпроизводства на 24,6% в 4-м квартале и на 2,9% по итогам года.

Промышленность и индекс цен

В 2009 г. сельское хозяйство сократит объемы после рекордного урожая нынешнего года, а объемы строительства, транспортных и других услуг упадут в результате охлаждения экономической активности. Положительное влияние подготовки к Евро-2012 будет ограничено падением доходов госбюджета и не сможет компенсировать сокращение инвестиций в частном секторе. По мнению М.Федоришина, объем инвестиций в основной капитал в 2009 г. должен снизиться на 8%. Потребительская инфляция упадет с 22,2% в 2008 г. до 20% в 2009 г. Индекс цен производителей упадет с 20,3% до 15,8%.

Импорт, экспорт - дефицит

В Украине в 2009 г., как отмечает аналитик, образуется дефицит платежного баланса. Импорт сократится на 31%, благодаря девальвации гривни, а экспорт упадет на 20% из-за плохого состояния внешних рынков. Дефицит текущего счета после достижения в 2008 г. рекордного отрицательного значения в 12,4 млрд. долл. в 2009 г. сократится до 1,6 млрд. долл. благодаря опережающему падению импорта. Отрицательное сальдо увеличится до 11 млрд. долл., и это после того, как в 2008 году финансовый счет из-за сокращения притока капитала будет сведен с отрицательным сальдо в 4,1 млрд. долл.

В 2009 г. дефицит платежного баланса составит 12,6 млрд. долл. и будет профинансирован за счет кредита МВФ (12 млрд. долл.) и собственных резервов НБУ (0,6 млрд. долл.).

Банки и курсы

Аналитик подчеркивает, что переход к плавающему курсу ухудшит капитализацию банков и сократит кредитование. После девальвации до 7,7-8,0 грн./долл. на конец 2008 г. и снижения курса до 10,0 в первом квартале 2009 г. ожидается укрепление курса гривни до 7,5 в середине 2009 г. благодаря сокращению импорта. НБУ в 2009 году продолжит практику активного рефинансирования банков, средняя ставка рефинансирования банков составит 20%. Из-за сокращения доступности рефинансирования внешних долгов, чистое погашение внешнего долга банков в 2009 г. составит 3 млрд. долл., что внесет свой вклад в сокращение обязательств банковской системы на 10,6%. Рост дефолтов по валютным кредитам должен ухудшить качество кредитного портфеля банков, однако благодаря поддержке собственников и государства, а также росту депозитной базы

удастся избежать значительного падения капитализации банков.

Бюджет

По мнению аналитика, кризис приведет к падению доходов государственного бюджета. Экономический спад приведет к сокращению доходов консолидированного бюджета на 11% - до 260 млрд. грн. В 2009 г. дефицит консолидированного бюджета в размере 5% от ВВП должен быть профинансирован за счет средств НБУ, Мирового Банка и ЕС. Дефицит бюджета должен привести к росту общего государственного долга в 2009 г. на 35% - до 155 млрд. грн. Нагрузка на госбюджет по выплате внешнего долга в 2009 г. будет умеренной – 6,2% доходов бюджета, или 1,6% ВВП. Таким образом, в 2009 г. правительство сможет выполнить обязательства по погашению еврооблигаций объемом 1210 млн. долл. и избежать суверенного дефолта.