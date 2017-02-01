Кабмин в 2016 году привлек 4 миллиарда кредитов для финансирования оборонного сектора

Для финансирования оборонно-промышленного комплекса в 2016 году правительство привлекло кредитов под госгарантии на сумму около 4 млрд грн.

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Об этом в ходе конференции, посвященной развитию оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

"Мы поняли, что выделяются значительные объемы финансирования на нужды оборонно-промышленного комплекса, в том числе и на закупку вооружения и военной техники. В то же время, мы понимаем, что в условиях военной агрессии этих ресурсов недостаточно, и мы пошли путем привлечения кредитов банков под госгарантии. В 2016 году - это около 4 млрд грн", - сказал он.

Также Бровченко отметил, что в бюджете 2017 года заложена уплата процентов за счет госбюджета за использование этих кредитов.

"Это дает возможность привлекать дополнительные ресурсы на сектор обороны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на финансирование сферы обороны и безопасности в 2016 году было выделено более 113 млрд грн. В 2017 году финансирование оборонного сектора было увеличено до 129 млрд грн.