Гривня преодолела психологическую отметку: укрепилась до 26,99 за доллар

В среду, 1 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,99 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9874/29,0304 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4474/0,4483 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9986 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 424 сделки на сумму 174,80 млн долл.