В Украине в 2009 году появятся как минимум 2 бюджетные авиакомпании

Госавиаадминистрация рассчитывает на выход на украинский рынок минимум двух low-cost (бюджетных) авиакомпаний в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналиста заместитель министра транспорта и связи - глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

По его словам, Germanwings, дочерняя компания «Люфтганзы», заявила о полетах на направлении Кельн-Киев с весны 2009 г. «И мы планируем, что не менее чем еще одна компания будет заявлена в следующем году для таких перевозок», - отметил А.ДАВЫДОВ.

Как добавил он, завтра планируется, что будет подана заявка от российского бюджетного перевозчика - компании Utair относительно выхода на украинский авиарынок и создания в Украине соответствующей дочерней структуры. «Они решают юридические процедуры по украинскому перевозчику, связанные с участием Украины в уставном фонде компании», - отметил А.ДАВЫДОВ. По его словам, планируется, что компания в следующем году начнет выполнять внутриукраинские перевозки на небольших самолетах вместимостью 25-30 человек, и будут летать в маленькие аэропорты Украины.

Как отметил А.ДАВЫДОВ, в условиях кризиса объемы перевозок бюджетными перевозчиками должны увеличиваться. По его словам, на рейсе Киев-Кельн с приходом Germanwings появится конкуренция, поскольку первый украинский бюджетный перевозчик “Визз Эйр Украина» уже с января начнет выполнять рейсы в Кельн.

Как сообщал УНИАН, Госавиаадминистрация вела переговоры с несколькими бюджетными перевозчиками из разных стран относительно выхода на украинский рынок.