Госбюджет в январе перевыполнен по доходам почти на 39% - Госказначейство

Государственный бюджет Украины в январе 2017 года получил 59,444 млрд грн доходов, что на 38,7% выше планового показателя на этот период на уровне 42,861 млрд грн.

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Об этом свидетельствуют показатели выполнения госбюджета на 1 февраля, опубликованные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно приведенным данным, по сравнению с январем 2016 года доходы госбюджета в январе 2017 года выросли в 2 раза.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе получили 12,634 млрд грн доходов, что на 9,5% больше плана и в 1,5 раза больше показателя за январь 2016 года.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы - 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, что составляет 3% ВВП.

Потолок госдолга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1% и среднегодовой курс гривни около 27 грн/долл.