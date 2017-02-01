Доллар ниже 27: Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеСовет НБУ дал правительству ряд рекомендаций для стабилизации гривни

100 USD США – 2699.8586 (1 февраля – 2707.9535)

100 EUR – 2913.1474 (1 февраля – 2912.4040)

10 RUR – 4.4766 (1 февраля – 4.5069)

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,99 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9874/29,0304 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4474/0,4483 грн/рубль.