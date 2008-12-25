Украина в 2008 г. заработает на военной продукции 1 млрд. долл.

Украина по итогам 2008 года благодаря экспорту продукции военного назначения должна заработать не менее 1 млрд. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в ходе которой, в частности, было презентовано изданное аналитиками центра исследование “Военно-техническое сотрудничество Украины с Россией: развенчание мифов”.

“По итогам 2008 года объемы военного экспорта Украины не уменьшились. Таким образом государство должно заработать не менее 1 млрд. долларов”, - сказал В.БАДРАК.

Эксперт отметил, что этому в значительной мере способствовали и российские оборонные заказы. “Но это связано не с большой братской дружбой Украины и России, а вызвано значительной тенденцией перевооружения армий большинства стран мира, которые, в свою очередь, размещают оборонные заказы именно в России”, - объяснил В.БАДРАК.

Он сообщил, что украинский оборонно-промышленный комплекс принимает значительное участие в производстве российской боевой авиационной техники, средств Военно-Морских сил, а также, в меньшей степени, в поставках высокоточных средств поражения и легкой бронетехники.

В то же время, как показали результаты исследования, на протяжении последнего десятилетия объемы военно-технического сотрудничества Украины с Россией снизились с уровня 30-32% от общих объемов в 2000-2002 годах до 20-24% в 2007-2008-м. “На сегодня в цифровом измерении это составляет около 200-215 млн. долларов на протяжении последних двух лет”, - отметил В.БАДРАК.

Эксперт констатировал, что на протяжении следующего десятилетия объемы военно-технического сотрудничества обеих стран будут постепенно снижаться до 12-15%. “Это будет происходить независимо от внешнеполитического курса Украины, в частности вступления в НАТО, а является следствием российской военно-технической политики”, - объяснил В.БАДРАК.