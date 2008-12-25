Дефицит бюджета России в 2009 г. может составить 3-4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2009 году при оптимистичном сценарии может составить 3-4% ВВП, но если снижение экономической активности продлится весь 2009 год, дефицит бюджета может достичь 5% ВВП.

Об этом заявил помощник российского президента Аркадий ДВОРКОВИЧ, передает сайт

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«Дефицит (бюджета) может составить 3-4% ВВП. Если ситуация пойдет по негативному сценарию и снижение экономической активности продлится весь следующий год, тогда дефицит может превысить 5% ВВП», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

По его словам, оптимистичный сценарий рассчитан, исходя из оживления мировой и российской экономик ближе к середине 2009 года. Но при любом сценарии весь дефицит бюджета будет покрыт за счет средств Резервного фонда, как в 2009, так и в 2010 году.

Ранее министр финансов Алексей КУДРИН заявлял, что российскому правительству придется использовать более 1 трлн. рублей из Резервного фонда в 2009 году на покрытие дефицита бюджета. На 1 декабря объем Резервного фонда составил 3,57 трлн. рублей. (134,6 млрд. долл.).