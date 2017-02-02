ФРС сохранила базовую ставку без изменений

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, передает Republic.

Ранее аналитики прогнозировали, что на первом в 2017 году заседании по денежно-кредитной политике ФРС, скорее всего, сохранит ставку без изменений.

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Так, эксперты, опрошенные Reuters, отметили, что регулятор предпочтет подождать, пока не получит больше информации об экономических планах нового президента США Дональда Трампа.

Как сообщал УНИАН, комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США на заседании 14 декабря 2016 года повысил ключевую ставку до 0,5–0,75%. Свое решение регулятор объяснил возможным возвращением к инфляции на уровне 2% и стабилизацией ситуации на рынке труда США.

До этого ФРС повышала ставку год назад в 2015 году. Cтавку тогда подняли также на 0,25 базисных пунктов до 0–0,25%, это произошло впервые за девять лет с 2006 года.