Объем межбанка сегодня был незначительным
18:08, 25 декабря 2008Финансы
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НБУ на рынок не выходил
По причине выходного дня в Европе и США сегодня объем межбанковского валютного рынка был незначительным.
По словам дилера одного из коммерческих банков, котировки украинской валюты по отношению к доллару к закрытию были на уровне 7,6-7,8 грн./долл. Нацбанк на рынок не выходил.
«Возможно, завтра следует ожидать оживления рынка», - сказал собеседник агентства.
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