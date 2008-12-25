Объем межбанка сегодня был незначительным

По причине выходного дня в Европе и США сегодня объем межбанковского валютного рынка был незначительным.

По словам дилера одного из коммерческих банков, котировки украинской валюты по отношению к доллару к закрытию были на уровне 7,6-7,8 грн./долл. Нацбанк на рынок не выходил.

«Возможно, завтра следует ожидать оживления рынка», - сказал собеседник агентства.