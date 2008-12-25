Бюджетный комитет предлагает принять проект бюджета

Бюджетный комитет предлагает принять проект Госбюджета на 2009 год в первом чтении и в целом как закон

Бюджетный комитет Верховной Рады предлагает принять проект Государственного бюджета на 2009 год в первом чтении и в целом как закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ во время выступления в парламенте.

При этом он отметил, что должны быть учтены предложения Бюджетного комитета.

По словам Н.ДЕРКАЧА, ни одно предложение от депутатов и других комитетов парламента не было принято, так как они были поданы с нарушением Бюджетного кодекса, то есть, предложения по увеличению расходной части не были подкреплены адекватной ресурсной базой.

Председатель Бюджетного комитета отметил, что все депутатские предложения будут направлены для изучения в правительство.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению в первом чтении проекта Государственного бюджета на 2009 год.

В 17.00 депутатам раздали предложения Комитета ВР по вопросам бюджета к проекту главного финансового документа страны. Предложения обобщены на 19 страницах.