Правительство поддерживает предложения Бюджетного комитета
18:23, 25 декабря 2008Финансы
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К проекту бюджета-2009
Кабинет министров Украины полностью поддерживает предложения Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, наработанные к проекту государственного бюджета на 2009 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рассмотрения в ВР проекта государственного бюджета-2009 заявил заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ.
Он подчеркнул, что с учетом этих предложений соответствующий проект закона может быть принят в первом чтении и в целом.
Он отметил, что, в частности, было согласовано предложение об увеличении на 2,9 млрд. грн. помощи при рождении ребенка.
Также учтены расходы в размере 1 млрд. грн. Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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