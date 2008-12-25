В Германии усиливается критика «газовой ОПЕК»

В Германии усиливается критика в связи с созданием газового картеля наподобие ОПЕК, сообщает «Немецкая волна». Такое развитие вызывает «глубокую обеспокоенность», заявил министр экономики федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Вернер МАРНЕТТЕ.

Отсутствие конкуренции на газовом рынке, а также «нерациональная привязка» цены голубого топлива к нефти уже сейчас является причиной абсолютно непрозрачного развития, сказал в интервью немецкому информационному агентству DРА В.МАРНЕТТЕ.

По его словам, международный газовый картель дополнительно усилит такие ценовые эффекты, а договоренности между отдельными производителями приведут к уменьшению надежности поставок голубого топлива.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2008 года Иран, Катар и Россия согласовали условия создания "газовой ОПЕК". Иран, обладающий вторыми по величине запасами природного газа в мире, ранее уже поднимал эту тему во время переговоров с Россией, которой принадлежат крупнейшие запасы голубого топлива и которая является ведущим экспортером газа. Россия, Иран и другие газодобывающие страны, такие как Катар, Венесуэла, Нигерия и Алжир, уже провели несколько встреч в рамках США и Евросоюз считают, что создание "газовой ОПЕК" поставит под угрозу энергетическую безопасность всего мира и позволит манипулировать ценами.