ВР завалила бюджет-2009

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении и в целом как закон проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

«За» проголосовали 223 народных депутата (при необходимых 226) из 435, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов проголосовали 4 народных депутата, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” - 44 и почти в полном составе поддержали фракции БЮТ и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, на голосование парламентариям сразу выносилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.

После нерезультативного голосования председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на голосование предложение вернуться к рассмотрению вопроса о государственном бюджете Украины на 2009 год. Но это предложение не набрало необходимого количества голосов. “За” него проголосовал лишь 221 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.