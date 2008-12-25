Резких изменений на фондовом рынке до конца года уже не будет

В оставшиеся до конца года дни резкие изменения на фондовом рынке вряд ли произойдут - основные покупки и продажи уже остались позади.

Такое мнение высказал УНИАН старший брокер торгового отдела инвестиционной компании "Юпрас Капитал" Алексей РЕПИН.

По его словам, «часть инвесторов предпочтет уйти на праздники в кэше, а кто-то - в бумагах». И те, и другие имеют свое мнение на то, что будет происходить в 2009 году на украинском фондовом рынке, отметил брокер.

Как сообщил А.РЕПИН, сегодня на отечественном рынке акций преобладала негативная динамика на фоне смешанного внешнего фона. По результатам торгов индекс ПФТС снизился на 1,36%, напомнил он.

По информации брокера, на открытии в четверг заметным спросом пользовались бумаги «Мотор Сичи», по которым было заключено 13 сделок. Активно сегодня торговались также акции «Азовстали» и Енакиевского метзавода, сообщил А.РЕПИН. По его словам, ожидания по поводу дальнейшего падения спроса на металлы оказывают негативное влияние на соответствующий сектор.

Брокер отметил также, что в настоящее время объемы торгов в ПФТС остаются небольшими. Это обусловлено как отсутствием сигналов с внешних рынков (биржи Европы и США не работают по случаю рождественских праздников), так и приближением новогодних каникул в Украине, объяснил он.