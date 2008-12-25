Кабмин открыл счета для пострадавших в Евпатории

Правительство открыло счета в Государственном казначействе и ОАО „Укрэксимбанк” для благотворительных взносов и спонсорской помощи, направленных на поддержку граждан, пострадавших в результате взрыва дома в Евпатории, который произошел 24 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, желающие поддержать граждан, которые оказались в трудном положении в результате чрезвычайной ситуации, могут перечислить средства на такие счета:

- Счет в гривнях - №37116126000023;

Получатель – Министерство труда и социальной политики;

ЄДРПОУ – 00013669;

Банк – Государственное казначейство Украины, г. Киев;

МФО – 820172.

Назначение платежа – перечисление благотворительных взносов для ликвидации последствий чрезвычайного события, которое произошло 24 декабря 2008 года в г. Евпатории Автономной Республики Крым.

- Счет в долларах США - № 26000010042839/840;

- счет в ЕВРО - № 26000010042839/978;

Получатель – Министерство труда и социальной политики;

ЄДРПОУ – 00013669;

Банк – ОАО „Укрэксимбанк”, г. Киев;

МФО – 322313.

Назначение платежа – перечисление благотворительных взносов для ликвидации последствий чрезвычайного события, которое произошло 24 декабря 2008 года в г. Евпатории Автономной Республики Крым.