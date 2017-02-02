Активы ликвидируемых банков переоценены в 4 раза – Фонд гарантирования

Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, в управлении которого находятся эти банки, в процессе оценки учитываются прежде всего качество и актуальная рыночная стоимость активов, а не данные в бухгалтерских документах банков.

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Фонд отметил, что 80% активов неплатежеспособных банков - это кредиты, на рыночную стоимость которых влияют наличие залога и его стоимость, история обслуживания кредитов, факт банкротства заемщика (в том числе - фиктивного), состояние претензионно-исковой работы, финансовое состояние заемщика и т.д.

По информации фонда, почти весь кредитный портфель неплатежеспособных банков, или 90% общей суммы задолженности, является проблемным и не обслуживается.

При этом почти половина портфеля выдана 600 крупным бизнес-группам, в том числе связанным с банками.

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Кроме того, активы на сумму свыше 50 млрд грн находятся на неподконтрольной Украине территории в оккупированном Крыму и зоне проведения антитеррористической операции.

Также более 10% кредитного портфеля банков обеспечены «мусорными» ценными бумагами.

Среди других факторов, снижающих реальную стоимость активов, фонд назвал девальвацию гривни, искусственное банкротство компаний-заемщиков, вывод средств путем размещения на корсчетах в иностранных банках, низкий уровень защиты прав кредиторов и несовершенную судебную систему.

Как подчеркивается в сообщении, фонд намерен реализовать активы ликвидируемых банков по максимально возможной высокой цене в кратчайшие сроки.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.