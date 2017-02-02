"ПриватБанк" оценил убытки после формирования резервов в 135 миллиардов

Национализированный «ПриватБанк» оценил убытки после формирования резервов в 135 млрд грн, сообщил глава правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, банк намерен принять меры, чтобы в дальнейшем выйти на прибыльную деятельность.

Также Шлапак сообщил, что банк располагает ликвидными активами на 109 млрд грн, что покрывает свыше 60% его обязательств.

«На сегодня в банке 109 млрд ликвидных активов», - сказал он, отметив, что ликвидными активами покрыто 63% обязательств банка.

Шлапак заверил, что «ПриватБанк» стабилизировал отток средств со счетов клиентов, который усилился накануне и в период его национализации. «В период турбулентности мы потеряли почти 30 млрд грн своих пассивов», – сказал он, отметив, что в настоящий момент банк выходит в плюс по гривневым ресурсам, в том числе «выровнялась ситуация» с текущими и депозитными счетами юридических лиц.

Также банкир сообщил, что «ПриватБанк» располагает ликвидными активами на 109 млрд грн, что покрывает 63% его обязательств. При этом он подчеркнул, что на размещенные в банке депозиты физических лиц действует 100-процентная гарантия государства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.