В "Приватбанке" заявили о полной стабилизации ситуации в финучреждении

Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.

«Я считаю, что она (гарантия) существует, поскольку закон принят Верховной Радой», - сказал Шлапак.

Также Александр Шлапак сообщил, что «ПриватБанк» стабилизировал отток средств со счетов клиентов, который усилился накануне и в период его национализации.

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«В период турбулентности мы потеряли почти 30 млрд своих пассивов», - сказал Шлапак, отметив при этом, что на данный момент банк выходит в плюс по гривневым ресурсам, в том числе «ситуация выровнялась» с текущими и депозитными счетами юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины-ПриватБанк (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.