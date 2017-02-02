Госказначейство отчиталось об объемах возмещений НДС

Объем возмещений налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательства, осуществленных на основании информации Государственной фискальной службы, с начала февраля составил 2,19 млрд грн при общем объеме поданных и подтвержденных ГФС заявок в 6,8 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

В Казначействе напомнили, что с 1 февраля вступило в силу решение правительства о порядке ведения единого реестра заявок о возмещении НДС. Однако полный переход на новый порядок будет осуществлен к 1 апреля текущего года, и пока действует старый порядок, подразумевающий использование данных и выводов ГФС.

«По состоянию на 31 января ГФС подала в Казначейство к выполнению (и возмещению - УНИАН) информацию на 6,827 млрд грн. Казначейство начало бюджетное возмещение сумм НДС с 1 февраля. По состоянию на 9 утра 2 февраля удовлетворено заявок на суму 2,186 млрд грн, - говорится в сообщении. - Остаток сумм будет возмещен при наличии всех выводов ГФС и законных оснований».

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Как сообщал УНИАН, вопрос возмещения НДС многие годы был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За минувший год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. В январе нынешнего года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 млрд грн.

В конце января текущего года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), значительно сокращающий возможности для злоупотреблений в этой сфере. Механизм возмещения будет сведен к нескольким шагам – подача заявки на возмещение, публикация этой заявки в реестре, проведение проверок и согласований, а также собственно возмещение налога в автоматическом режиме. Срок проведения проверок и согласований составит не более 30 дней, а заявки должны подаваться не позднее 20 числа каждого месяца.

Как ожидается, возмещение станет автоматизированным, ежедневным и прогнозируемым. Создание и порядок ведения единого реестра возмещения НДС является одним из главных пунктов антикоррупционного пакета налоговых изменений, который был разработан Минфином совместно с бизнесом и независимыми общественными экспертами и получил публичную поддержку ведущих деловых и общественных объединений.