Каждая десятая компания в мире не сможет вернуть долги

Каждой десятой компании в мире не хватит средств для погашения своих долговых обязательств в следующем году. Такой прогноз озвучили эксперты агентства Moody`s, передает k2kapital.

Изменение ожиданий обусловлено ухудшением доступа к кредитам и более низкими, чем ранее, прогнозами корпоративных доходов. Проблемы с заимствованием средств сохраняются, поскольку инвесторы стараются избежать рисков. Ужесточение условий кредитования, а также падение потребительского доверия, вынуждает компании сокращать штат и объемы производства, чтобы уменьшить расходы.

“Это был каскад событий, отправной точкой которого стало банкротство Lehman Brothers в сентябре, — сказал аналитик Moody`s Гленн Эккерт. — С этого момента мы сделали еще один шаг вниз”.

Исследование аналитиков Moody`s проводилось на основе 1500 компаний, имеющих рейтинги “B3” (на шесть ступеней ниже инвестиционного уровня) и выше.

“Проблемы с ликвидностью станут более серьезными, если кредитные рынки будут плохо функционировать в течение длительного периода или же глубокая рецессия серьезно сократит операционные денежные потоки”, — полагают аналитики.