Глава правления "ПриватБанка" рассказал, когда финучреждение будет готово к продаже

Национализированный «ПриватБанк» будет готов к продаже только после решения вопроса с проблемными активами.

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Об этом сообщил глава правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил банкир, решение о продаже банка частному инвестору - в компетенции Кабинета министров, однако высказал свое мнение.

«Не уверен, что мы готовы к продаже. У нас в портфеле из 200 млрд активов 170 млрд активов чрезвычайно плохих, и нужно решить, что с ними дальше делать. Только после этого можно будет говорить о какой-то продаже», - сказал Шлапак.

Напомним, национализированный «ПриватБанк» оценил убытки после формирования резервов в 135 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.