Deutsche Bank отчитался о квартальном убытке в $2 миллиарда

Немецкий Deutsche Bank отчитался о чистом убытке в 1,9 миллиарда евро ($2,05 миллиарда) в четвертом квартале, поскольку юридические расходы перевесили рост от восстановления торговли облигациями.

Читайте такжеDeutsche Bank предсказал ослабление санкций США против России к весне 2017 года

Ведущий немецкий кредитор не дотянул до прогнозов аналитиков, которые ждали чистого убытка в 1,16 миллиарда евро за квартал, сообщает Рейтер.

Банк повысил резервы на урегулирование судебных дел до 7,6 миллиарда евро с 5,9 миллиарда евро из-за претензий Минюста США в связи с операциями с проблемными ипотечными бумагами, а также штрафа американскому и британскому финансовым регуляторам за неспособность предотвратить нелегальный вывод около $10 миллиардов из России.

Выручка высокодоходного торгового подразделения выросла на 11 процентов за квартал благодаря увеличению операций с активами с фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC) в связи с реакцией инвесторов на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

"Мы оптимистичны после многообещающего начала года", - заявил глава Deutsche Джон Крайан. Почти все подразделения показали хорошие результаты в январе, сообщил банк.

Объем средств, зарезервированных на покрытие юридических расходов в связи с прошлыми нарушениями, вырос на 29 процентов до 7,6 миллиарда евро на конец года по сравнению с концом сентября. Банк также повысил резервы на покрытие возможных судебных издержек в будущем на 38 процентов до 2,2 миллиарда.

Общая выручка Deutsche выросла на 7,5 процента до 7,1 миллиарда евро за квартал.