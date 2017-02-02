Банк Англии сохранил базовую ставку и улучшил прогноз роста ВВП

Банк Англии на заседании в четверг принял решение сохранить основные параметры монетарной политики, следует из пресс-релиза регулятора.

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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов, сообщает Прайм.

Кроме того, регулятор значительно улучшил прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 году - до 2% с ожидавшихся в ноябре 1,4%.

Банк Англии также увеличил прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,5%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2019 году улучшен до 1,7% с 1,6%, ожидавшихся ранее.