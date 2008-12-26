Россия окажет помощь 295 предприятиям

Правительство РФ опубликовало перечень из 295 системообразующих предприятий, которым будет оказана господдержка, передает Прайм-ТАСС.

При поддержке этих предприятий будут использоваться не только кредитные инструменты, но и государственные гарантии, субсидирование процентных ставок, реструктуризация налоговой задолженности, государственный заказ, таможенно-тарифная политика и т.д. Кроме этого, при необходимости будут минимизироваться негативные социально-экономические последствия от прекращения деятельности таких предприятий.

Финансовую помощь получат 30 транспортных компаний, среди которых "Российские железные дорогий", "Аэрофлот" и "Транснефть".

Без внимания государства не останутся и главные энергодобывающие концерны: "Газпром", "Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР.

В перечень вошли также 36 предприятий электроэнергетики, в том числе ФСК ЕЭС", "РусГидро", "Росатом".

Правительство включило в перечень 32 металлургические компании. Среди них – "Норникель", "Северсталь", "Металлоинвест", АЛРОСА, "РУСАЛ".

34 предприятия пищевой отрасли и АПК, в том числе ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания".

Компании, обеспечивающие связь, и средства массой информации, получили вкупе 17 позиций в перечне: государство будет помогать "Вымпелкому" и "Мегафону", Первому телеканалу, Пятому петербургскому каналу, иновещательной телекомпании Russia Today, информационному агентству ИТАР-ТАСС и радиостанции "Голос России".

Кроме того, поддержку окажут "Норильскому никелю", компаниям РУСАЛ и "Северсталь", заводам "АвтоВАЗ", "ЗИЛ" и "КамАЗ", а также компании "Интеко".

О начале практики формирования подобных списков в понедельник объявил 22 декабря премьер-министр России Владимир Путин. "Это будет 300, может быть, 400 компаний, а в целом по стране, с учетом регионов, эта мера должна охватить 1,5 тысяч предприятий", - сказал он.