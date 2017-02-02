В Украине уже четвертый банк заявил о самоликвидации

Акционеры «Финбанка» (г. Одесса), ключевым из которых, по данным Национального банка, является гражданин Украины Александр Грановский, на внеочередном собрании приняли решение о ликвидации финучреждения.

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Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в решении акционеров, банк намерен обратиться в НБУ за согласованием на ликвидацию по инициативе владельцев и начать процедуру ликвидации с момента получения этого разрешения.

По информации банка, по состоянию на 1 февраля его активов в размере 650,774 млн грн достаточно для расчета по обязательствам в размере 490,265 млн грн, и сумма к распределению между акционерами после удовлетворения требований кредиторов ожидается на уровне 160,509 млн грн.

Справка УНИАН. «Финбанк» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и по состоянию на 1 октября 2016 года занимал 63-е место среди 100 работающих банков по объему активов.

В 2015 году народный депутат Украины Юрий Береза заявил, что «Финбанк» связан с лидером террористической группировки «Оплот» Евгением Жилиным, который воевал на стороне террористов «ДНР».

Грановский приобрел его в собственность в октябре 2014 года, заключив соглашение с бывшим контролером банка Борисом Кауфманом.

11 января этого года Национальный банк признал неплатежеспособным «Платинум Банк», который также принадлежит Кауфману и Григорию Гуртовому.