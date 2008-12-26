Япония поможет своим компаниям за рубежом

Правительство Японии обеспечит кредитную поддержку японским компаниям, которые действуют за рубежом в развитых странах, чтобы помочь им справиться с последствиями финансового кризиса, сообщил в пятницу министр финансов Японии Сиоити Накагава, передает k2kapital.

План будет осуществлен еще до конца этого года. Правительство обратилось с просьбой к банку Japan Bank for International Cooperation (JBIC) с просьбой обеспечить займы для японских фирм и их отделений, которые действуют в развитых странах, сообщает Reuters.

JBIC, международное подразделение государственной японской Japan Finance Corp, уже объявило о готовности предоставить кредиты. Займы будут доступны до конца марта 2010 года экспортерам, которые сотрудничают с развивающимися странами и крупным компаниям, действующим в развитых странах.

"Мы решили предпринять эти беспрецедентные и срочные меры для того, чтобы справиться с финансовым кризисом и экономической ситуацией", - заявил Накагава на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.