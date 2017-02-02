Объем денежных переводов в Украину в 7 раз превысил переводы из страны

Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода в 2016 году в 7 раз превысил объем переводов за пределы страны, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, за год в Украину поступили средства в эквиваленте 2,488 миллиарда долларов США, за пределы Украины – эквивалент 352 миллионов долларов США, в пределах Украины – 3,671 миллиарда долларов.

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Нацбанк отметил, что в течение года на территории Украины предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем созданы резидентами, 14 - нерезидентами.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода средств в 2015 году составил 2,526 миллиарда долларов США в эквиваленте, что на 34,9% ниже показателя за 2014 год.